Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)
Egymás torkának esett a Facebookon Magyar Péter és Márki-Zay Péter
Éles szóváltás alakult ki a Facebookon Magyar Péter és Márki-Zay Péter között a legfőbb ügyész személye és az ügyészség jövőbeni működése miatt. Hódmezővásárhely polgármestere azt kifogásolta, hogy Nagy Gábor Bálint távozása után sem kerül ki a rendszerből, sőt szerinte kedvező feltételekkel folytathatja munkáját.
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