Erasmus-ügy: Magyar Péterék a semmit jelentették be, a diákok továbbra sem utazhatnak

A kormány azt állítja, hogy teljesítették a visszatéréshez szükséges feltételeket, bemondásra azonban nem történik semmi. A menetrend ugyanis a következő:

miután a magyar fél benyújtja a korrekciós intézkedésekről szóló bizonyítékait a Bizottságnak,

a Bizottság újraértékeli a helyzetet, és ha elfogadhatónak tartja a változtatásokat, javaslatot tesz a Tanácsnak az intézkedés feloldására. A Tanácsnak ezután minősített többséggel kell meghoznia a döntést.

A feltételességi rendelet főszabály szerint egy-egy hónapos határidőket ír elő, bár ezek indokolt, illetve kivételes esetben meghosszabbíthatók.

– Okkal feltételezhetjük, hogy a bizonyítékok benyújtása még meg sem történt – elfelejtették vagy megcsúsztak vele. Hiszen ha megtörtént volna, Lannert Judit és Magyar Péter szinte biztosan az ízléses borítékba helyezett bizonyítékokat lobogtatva jelentkezik be azzal, hogy „elvégezték a házi feladatot” és jó esetben két-három hónap múlva az Erasmus visszatérhet. De nem ezt tették. Az egész ügyről hallgattak, amíg ellenzéki képviselők el nem kezdték felkérdezni a miniszterelnököt, hogy mikor teszi már lapátra Lannertet – írta a Tűzfalcsoport.

Közben a 2026/27-es tanév őszi szemesztere elkezdődött. Az Erasmus pedig nem úgy működik, hogy valaki hétfőn bead egy papírt, pénteken pedig felül a repülőre. A hallgatókat előbb a saját egyetemüknek kell kiválasztania, majd jelölnie a külföldi partnerintézményhez, a fogadó egyetemnek el kell fogadnia őket, rendezni kell a tanulmányi megállapodást és a támogatási szerződést. Ezért még akkor is, ha az uniós eljárás zökkenőmentesen zajlik, azaz sem a Bizottság, sem a Tanács nem emel kifogást, 2026 őszén nem fognak tömegével Erasmus-ösztöndíjjal útnak indulni az érintett 21 egyetem hallgatói.