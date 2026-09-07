Erasmus-ügy: Magyar Péterék a semmit jelentették be, a diákok továbbra sem utazhatnak

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Változatlan a helyzet Erasmus-ügyben, az Európai Unió Tanácsának tiltó határozata továbbra is érvényben van. A Tűzfalcsoport arról ír, hogy eddig is pályázhattak az egyetemek, csak nem köthettek szerződést, és ez a 2026/27-es tanév őszi szemeszterében is így van.

Kreft-Horváth Márk
2026. 09. 07. 8:48
Lannert Judit oktatási miniszter, egyházi iskola Facebook, Lannert Judit oldala
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A kormány azt állítja, hogy teljesítették a visszatéréshez szükséges feltételeket, bemondásra azonban nem történik semmi. A menetrend ugyanis a következő: 

miután a magyar fél benyújtja a korrekciós intézkedésekről szóló bizonyítékait a Bizottságnak, 

  1. a Bizottság újraértékeli a helyzetet, 
  2. és ha elfogadhatónak tartja a változtatásokat, 
  3. javaslatot tesz a Tanácsnak az intézkedés feloldására. 
  4. A Tanácsnak ezután minősített többséggel kell meghoznia a döntést. 

A feltételességi rendelet főszabály szerint egy-egy hónapos határidőket ír elő, bár ezek indokolt, illetve kivételes esetben meghosszabbíthatók.

– Okkal feltételezhetjük, hogy a bizonyítékok benyújtása még meg sem történt – elfelejtették vagy megcsúsztak vele. Hiszen ha megtörtént volna, Lannert Judit és Magyar Péter szinte biztosan az ízléses borítékba helyezett bizonyítékokat lobogtatva jelentkezik be azzal, hogy „elvégezték a házi feladatot” és jó esetben két-három hónap múlva az Erasmus visszatérhet. De nem ezt tették. Az egész ügyről hallgattak, amíg ellenzéki képviselők el nem kezdték felkérdezni a miniszterelnököt, hogy mikor teszi már lapátra Lannertet – írta a Tűzfalcsoport. 

Közben a 2026/27-es tanév őszi szemesztere elkezdődött. Az Erasmus pedig nem úgy működik, hogy valaki hétfőn bead egy papírt, pénteken pedig felül a repülőre. A hallgatókat előbb a saját egyetemüknek kell kiválasztania, majd jelölnie a külföldi partnerintézményhez, a fogadó egyetemnek el kell fogadnia őket, rendezni kell a tanulmányi megállapodást és a támogatási szerződést. Ezért még akkor is, ha az uniós eljárás zökkenőmentesen zajlik, azaz sem a Bizottság, sem a Tanács nem emel kifogást, 2026 őszén nem fognak tömegével Erasmus-ösztöndíjjal útnak indulni az érintett 21 egyetem hallgatói.

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