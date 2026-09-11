Borítókép: Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, és Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)
Folytatódik Magyar Péter bosszúkormányzása, máris lépett a rendőrség
Hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Szuverenitásvédelmi Hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs és rendezvényszervezési kiadásai miatt – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság az MTI megkeresésére. A vizsgálat előzménye, hogy a Miniszterelnökség szerint a hivatal működésének alig két és fél éve alatt mintegy 3,67 milliárd forintot fizetett ki kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra.
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