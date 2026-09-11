Százmilliós megtakarítás, értékes karóra, hatalmas budai és pesti ingatlanok – közzétették Baka András vagyonnyilatkozatát

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Baka András köztársasági elnöknek a pénteken közzétett vagyonnyilatkozata alapján többek között négy ingatlanérdekeltsége, egy Volkswagen Passatja, értékes karórája, valamint 130 millió forint megtakarítása van. Tartozása nincs. Baka András első nyilvános vagyonnyilatkozatából szemezgettünk.

Pámer Dávid
2026. 09. 11. 12:17
Fotó: Hatlaczki Balazs
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köztársasági elnökbaka andrásvagyonnyilatkozat

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