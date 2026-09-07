Katasztrofális állapotban vannak a főváros villamosvonalai

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A BKV villamoshálózatának mintegy ötödén, több mint négyszáz szakaszon van jelenleg érvényben valamilyen sebességkorlátozás. A társaság szerint azonban a lassújelek többsége nem a pálya rossz műszaki állapotával függ össze, ugyanakkor a pályaállapot miatt szükségessé vált korlátozások felszámolása megfelelő finanszírozás mellett is négy-öt évet vehet igénybe.

Gábor Márton
2026. 09. 07. 12:02
Fotó: Kurucz Árpád
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Az egyik, talán leginkább szembetűnő lassújelet a Petőfi hídon találhatjuk meg. Korábban arról számoltunk be, a hídon áthaladó szerelvények gyakran egymást bevárva, lassított tempóban haladnak át a Duna felett. Mivel ez a jelenség arra utalhat, hogy valamilyen forgalmi korlátozás lépett életbe, ezért a Magyar Nemzet megkereste a BKK-t, amely több napnyi hallgatás után válaszoltak a szakaszra vonatkozó kérdéseinkre.

A BKK válaszában elmondta, hogy a Petőfi hídon a villamosok a híd műszaki kialakítása miatt legfeljebb 40 km/órával közlekedhetnek. Azonban ez a sebességet egy helyen mérsékelték, ugyanis 

a híd pesti hídfőjénél a budai irányba április 13-tól dilatációs törés miatt egy rövid szakaszon 10 km/órás sebességkorlátozást vezettek be.

Ennek feloldásán, valamint a javításon jelenleg is dolgoznak, amelynek része a szükséges szerkezet legyártása, valamint a sérült elem cseréje – közölték. A lassújel ugyanakkor cikkünk megjelenésekor is megtalálható volt a Petőfi hídon, vagyis a fővárosnak öt hónap sem volt elegendő arra, hogy a problémát felszámolja. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó:Kurucz Árpád)

bkkbkvpetőfi hídpályaállapot

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