Katasztrofális állapotban vannak a főváros villamosvonalai

Az egyik, talán leginkább szembetűnő lassújelet a Petőfi hídon találhatjuk meg. Korábban arról számoltunk be, a hídon áthaladó szerelvények gyakran egymást bevárva, lassított tempóban haladnak át a Duna felett. Mivel ez a jelenség arra utalhat, hogy valamilyen forgalmi korlátozás lépett életbe, ezért a Magyar Nemzet megkereste a BKK-t, amely több napnyi hallgatás után válaszoltak a szakaszra vonatkozó kérdéseinkre.
A BKK válaszában elmondta, hogy a Petőfi hídon a villamosok a híd műszaki kialakítása miatt legfeljebb 40 km/órával közlekedhetnek. Azonban ez a sebességet egy helyen mérsékelték, ugyanis
a híd pesti hídfőjénél a budai irányba április 13-tól dilatációs törés miatt egy rövid szakaszon 10 km/órás sebességkorlátozást vezettek be.
Ennek feloldásán, valamint a javításon jelenleg is dolgoznak, amelynek része a szükséges szerkezet legyártása, valamint a sérült elem cseréje – közölték. A lassújel ugyanakkor cikkünk megjelenésekor is megtalálható volt a Petőfi hídon, vagyis a fővárosnak öt hónap sem volt elegendő arra, hogy a problémát felszámolja.
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