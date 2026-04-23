Almássy Kornél, a Budapest Műhely kutatási és elemzési vezetője korábban lapunknak azt nyilatkozta, számítani lehet bizonyos korlátozásokra a hídon, annak állapota miatt.
Korlátozhatták a villamosforgalmat a Petőfi hídon – hallgat a BKK
Több olvasónk is jelezte lapunknak, hogy a Petőfi hídon közlekedő villamosok az elmúlt időszakban szokatlan módon, egymást bevárva haladnak át a hídon, ami szerintük akár forgalmi korlátozásra is utalhat. A Magyar Nemzet kérdésekkel fordult a BKK-hoz, ám napok óta nem érkezik érdemi válasz, telefonon pedig csupán annyit közöltek: még várják az illetékes szakterület tájékoztatását.
Borítókép: Petőfi híd (Fotó: Havran Zoltán)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
