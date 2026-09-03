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Kéri László mézeshetei is véget értek a Tisza Párttal, ellenpárt szervezésével vádolták meg

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Állítása szerint befejezte a munkát a Tisza-szigetekkel Kéri László. A politológus ennek ellenére károsnak tartaná, ha a szigetek elsorvadnának, kritizálta a Tisza Párt kormányzását, szerinte be kéne vonni a párt mögött állókat a döntéshozatalba. Azt is elmesélte, hogyan vádolták meg őt és feleségét ellenpárt szervezésével.

Kreft-Horváth Márk
2026. 09. 03. 12:32
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Bár állítása szerint korábban hívták őket kormányzati tanácsadónak, azt nem vállalták, mert „a kormányzáshoz nem értünk"; azt viszont szerették volna, ha a Tisza-szigetek jövőjével kapcsolatos gondolkodásban valamilyen szerepet kapnak.

Kéri elmondása alapján a Tisza-szigetek tagjai őket keresték meg mindenféle kérdéssel, amire ők nem tudtak válaszokat adni, a kormány felé pedig hiába továbbították ezeket az észrevételeket. Így saját szakállukra kezdtek tanácsokat osztani az éhes tiszásoknak. 

Azt tanácsolták a Tisza-szigeteseknek, ne várjanak központi utasításra, hanem őrizzék meg autonómiájukat, vegyenek részt a nyilvános önkormányzati üléseken és értékeljék helyben a kormány első száz napját. Ezt a kezdeményezést azonban a pártközpontban állítólag 

egy Tiszán belüli „ellenpárt” szervezéseként értelmezték. 

Kéri úgy látja, a szigetek jövőjéről szóló szeptember végi döntés meghatározó lesz: ha saját maguk által elfogadott regionális és országos vezetőket választhatnak, még helyreállítható a bizalom; ha ismét felülről kapnak vezetőket, a hálózat gyorsan széteshet. 

Most Kéri azt állítja, ő nem bánja, hogy nem kell a Tisza-szigetekkel tovább fogllakozni, visszatérhet a korábbi munkájához. 

Ők alkotják a Tisza táborát Kéri László szerint

A Tisza támogatói között Kéri négy jól elkülöníthető csoportot lát. 

  • Az első a radikális, elitellenes réteg, amely azonnali letartóztatásokat és megtorlást követel; arányát a magyar választók körében hagyományosan 8–12 százalékra becsüli. 
  • A második, intellektuálisan szerinte jelentősebb csoport nem elsősorban a személyi döntések eredményét, hanem a részvétel hiányát kifogásolja: tagjai úgy érzik, a választásig szükség volt rájuk, utána viszont kihagyták őket. 
  • A harmadik csoportba olyan képzett szakembereket sorol, akik a Fidesz alatt kiszorultak a közigazgatásból, a médiából vagy a kulturális életből, és most nem értik, miért nem tart igényt rájuk az új rendszer. 
  • A negyedik a feltétlenül lojális tábor, amely kész minden döntést elfogadni. Kéri szerint e véleménycsoportok tartóssá válásából később önálló politikai platformok, mozgalmak, akár új pártok is létrejöhetnek. 

Egykori tanítványáról, Orbán Viktorról is beszélt a veterán politológus. Szerinte a Fidesz elnökével az történt, mint egy ejtőernyőssel: ledobták, nem nyílt ki az ernyője, de egy csoda folytán mégis túlélte a zuhanást. Most viszont nem tud mit kezdeni a helyzettel. 

Borítókép: Archív felvétel, Kéri László egy MSZP-s lakossági fórumon a XVIII. kerületben. Fotó: Mediaworks

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