Június 5-én a Kossuth Lajos térre vonultak a migrációs paktum ellen tüntetők – Magyar Péter miniszterelnök az erkélyről figyelte őket –, július 13-án szintén a parlamentnél volt demonstráció, tiltakozva a 17. Alaptörvény-módosítás ellen. Legutóbb szombaton tüntetett a Fehér Holló párt, kritikával illetve azt a döntést, hogy Unger Annát választották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére.
„Nem tetszik a rendszer? Nem vagy egyedül” – kormányellenes megmozdulás lesz a Kossuth téren
„Ne féljetek! 2.0” címmel szerveznek demonstrációt szombat estére a Kossuth Lajos térre. A rendezvényen bárki felszólalhat, aki legfeljebb kétperces videóban előzetesen elküldi mondanivalóját a szervezőknek.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)
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