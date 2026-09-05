„Nem tetszik a rendszer? Nem vagy egyedül” – kormányellenes megmozdulás lesz a Kossuth téren

Június 5-én a Kossuth Lajos térre vonultak a migrációs paktum ellen tüntetők – Magyar Péter miniszterelnök az erkélyről figyelte őket –, július 13-án szintén a parlamentnél volt demonstráció, tiltakozva a 17. Alaptörvény-módosítás ellen. Legutóbb szombaton tüntetett a Fehér Holló párt, kritikával illetve azt a döntést, hogy Unger Annát választották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére.