Leáll a magyar állam, a minisztériumokba csak kávézni járnak a dolgozók

Gajdos László miniszter nyilvánosan is elismerte, hogy saját tárcájának szabályzata hónapokkal ezelőtt elkészült, de még mindig jóváhagyásra vár – ahogy több más minisztériumé is – olvasható az összefoglalóban. A Villággazdaság hozzáteszi, hogy az információk valóságtartalma a névtelenség miatt, amit a Reddit sajátja, nem ellenőrizhető, de sok történet utólag igaznak bizonyult az elmúlt években, ami a Redditen jelent meg először.

Négy hónappal a kormányváltás után tehát egyre több jel utal arra, hogy lényegében áll az államigazgatás. Márpedig egy országot nem elég kommunikációval kormányozni: a minisztériumoknak közben működniük is kell

– állapította meg Deák Dániel.