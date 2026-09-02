Baka Andrásék megkezdték a castingot az új legfőbb ügyész kiválasztására
Megkezdte az egyeztetéseket Baka András köztársasági elnök az új legfőbb ügyész személyéről. Az államfő szerdán az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács elnökét fogadta, miközben a sajtóban már több lehetséges jelölt neve is felmerült Nagy Gábor Bálint utódjaként. Lapunk a Sándor-palotát kérdezte arról, kik jöhetnek szóba a vádhatóság következő vezetőjeként.
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