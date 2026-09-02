Titkolja a rendőrség, miért kell védeni Magyar Péter fő vagyonvisszaszerzőit

A rendőri védelem bejelentése ugyanakkor nem volt teljesen váratlan. Magyar Péter már korábban beszélt arról, hogy az új hivatal vezetői különleges jogosítványokat kapnak. Egy júniusi interjúban a Tisza elnöke az NVVH-t Európában is példa nélküli intézményként mutatta be, és azt mondta, hogy az elnök és a négy helyettes mentelmi jogban, valamint 24 órás rendőri védelemben részesül majd.

Az Országgyűlés augusztus 28-án választotta meg az NVVH elnökének Unger Annát. A mostani tájékoztatás szerint ő és az elnökhelyettes már ideiglenes személyvédelemben részesül.