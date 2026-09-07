Ma szavaz az Országgyűlés Magyar Péter fizetéséről

Sürgős eljárásban tárgyalja a Ház a Tisza képviselői által benyújtott, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását. Ennek célja, a házszabály hozzáigazítása a Költségvetési Tanács megváltozott feladat- és hatásköréhez, miután megszűnt a tanács előzetes hozzájárulási joga, helyébe a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat államadósság-szabálynak való megfelelésére irányuló véleményezési jog lépett.

Nyolcvanhárom előterjesztés van a tárban

Az országgyűlési törvény szerint a parlament két rendes ülésszakot tart: minden év február elsejétől június tizenötödikéig, illetve szeptember elsejétől december tizenötödikéig.

A május 9-én alakult Országgyűlés a tavaszi ülésszak végével a kormány kezdeményezésére szinte minden héten tartott rendkívüli ülést.

A most kezdődött őszi ülésszak Országgyűlés honlapján olvasható kormányzati törvényalkotási programjában decemberig 83 előterjesztés elfogadása szerepel.