Az üzemanyag egyre drágul, Magyar Péter pedig elfelejtette, amit a kampányban ígért

Aztán július közepén ismét emelkedésnek indult az olaj világpiaci ára és egy kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök arról volt kénytelen beszélni, hogy a Mol még képes a védett árak közelében tartani az üzemanyagok árszintjét. „Amennyiben ennél jelentősebb kilengések lennének és jelentősen nagyobb terhet róna a lakosságra, a vállalkozásokra a benzin ára, akkor Kapitány István be fog avatkozni. Előbb be fog avatkozni, mint amikor a Fidesz-kormány hagyta, hogy 720 forint legyen a dízel” mondta akkor Magyar Péter. Az alábbi videón a 1:08:13–1:08:39 közti részen tekinthető meg.

Ígéret a beavatkozásra

Egy héttel később az újabb sajtótájékoztatón arról beszélt a kormányfő, hogy azt tudják vállalni, amit „minden józan magyar kormánynak vállalnia kell”, hogy az üzemanyagár alacsonyabb lesz, mint az átlaga a közép-európai országoknak. Magyar Péter egyértelműen azt a célt tűzte ki, hogy „a magyar emberek soha ne fizessenek annyit, vagy többet, mint mondjuk Ausztria, vagy a környező egyes országok.” Ezután azt fejtegette, hogy jelenleg nálunk a legjobb a helyzet, szinte nincs eltérés az átlagárban a védett árhoz képest. „És amennyiben nagyobb eltérés lenne, akkor a kormány természetesen kész beavatkozni a magyar családok, a magyar gazdák, vagy éppen a magyar vállalkozások érdekében.” A videón a 1:35:25–1:35:41, valamint a 1:36:47–1:37:10 közti sávban van erről szó.

Hangzatos kampányszlogenek

Emlékezetes, hogy a választási kampányban több alkalommal követelte a Tisza elnöke az Orbán-kormánytól, hogy avatkozzon be és drasztikusan csökkentse az üzemanyagok árát, majd hangzatos ígéreteket tett arra az esetre, ha átveszik kormányzást. Február végén az országjárásának sárbogárdi állomásán Magyar Péter akkor Orbán Viktornak üzenve azt mondta, „ha ön a benzin ára miatt aggódik, akkor, bár eddig annyira nem aggódott, akkor sem, amikor 700 forint volt, akkor lesz szíves csökkenteni az áfakulcsot, vagy lesz szíves csökkenteni a jövedéki adót.” Ez a kijelentés következő videón 9:02–9:52 közti részben hangzik el.