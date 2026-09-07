Az üzemanyag egyre drágul, Magyar Péter pedig elfelejtette, amit a kampányban ígért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Demagóg ígéretek, irreális követelések, majd kormányfőként teljesen eltérő lépések jellemezték eddig Magyar Péter viszonyulását az üzemanyagárakhoz. Nem sokkal a Tisza-kormány megalakulása után döntöttek arról, hogy kezdeményezik a védett árak kivezetését az alacsonyabb piaci árakra hivatkozva, de közben a körülmények megváltoztak, a dízel hetek óta drágábban kapható, az utóbbi napokban már a benzint is magasabb összegért kínálják a töltőállomásokon, mint amennyi az Orbán-kormány idején bevezetett védett ár volt. Összeállításunkban bemutatjuk, mennyire disszonáns a miniszterelnök kommunikációja ebben a témakörben.

Kárpáti András
2026. 09. 07. 5:59
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aztán július közepén ismét emelkedésnek indult az olaj világpiaci ára és egy kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök arról volt kénytelen beszélni, hogy a Mol még képes a védett árak közelében tartani az üzemanyagok árszintjét. „Amennyiben ennél jelentősebb kilengések lennének és jelentősen nagyobb terhet róna a lakosságra, a vállalkozásokra a benzin ára, akkor Kapitány István be fog avatkozni. Előbb be fog avatkozni, mint amikor a Fidesz-kormány hagyta, hogy 720 forint legyen a dízel” mondta akkor Magyar Péter. Az alábbi videón a 1:08:13–1:08:39 közti részen tekinthető meg.

Ígéret a beavatkozásra

Egy héttel később az újabb sajtótájékoztatón arról beszélt a kormányfő, hogy azt tudják vállalni, amit „minden józan magyar kormánynak vállalnia kell”, hogy az üzemanyagár alacsonyabb lesz, mint az átlaga a közép-európai országoknak. Magyar Péter egyértelműen azt a célt tűzte ki, hogy „a magyar emberek soha ne fizessenek annyit, vagy többet, mint mondjuk Ausztria, vagy a környező egyes országok.” Ezután azt fejtegette, hogy jelenleg nálunk a legjobb a helyzet, szinte nincs eltérés az átlagárban a védett árhoz képest. „És amennyiben nagyobb eltérés lenne, akkor a kormány természetesen kész beavatkozni a magyar családok, a magyar gazdák, vagy éppen a magyar vállalkozások érdekében.” A videón a 1:35:25–1:35:41, valamint a 1:36:47–1:37:10 közti sávban van erről szó. 

Hangzatos kampányszlogenek

Emlékezetes, hogy a választási kampányban több alkalommal követelte a Tisza elnöke az Orbán-kormánytól, hogy avatkozzon be és drasztikusan csökkentse az üzemanyagok árát, majd hangzatos ígéreteket tett arra az esetre, ha átveszik kormányzást. Február végén az országjárásának sárbogárdi állomásán Magyar Péter akkor Orbán Viktornak üzenve azt mondta, „ha ön a benzin ára miatt aggódik, akkor, bár eddig annyira nem aggódott, akkor sem, amikor 700 forint volt, akkor lesz szíves csökkenteni az áfakulcsot, vagy lesz szíves csökkenteni a jövedéki adót.” Ez a kijelentés következő videón 9:02–9:52 közti részben hangzik el. 

Egy 2026. március 2-ai keltezésű nyílt levélben Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, hogy „a benzin árának további emelkedését megakadályozandó, haladéktalanul csökkentse az azt terhelő áfa és jövedéki adó szintjét”.

A bűvös 480 forintos ár

Másnap az X platformon tett közzé figyelemfelhívó bejegyzést: „Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!”

Ugyanezen a napon az egri kampányrendezvényén Magyar Péter a helyi Fidesz-jelöltnek üzenve ismét azt követelte, hogy csökkentse a kormány a benzin adóját és maximálja 480 forintban a benzin árát. Lásd: 13:17–15:15 között az alábbi videón. 

Néhány nappal később a pártelnök a közösségi oldalán tett közzé felhívást, amely szerint „a Tisza azonnali adócsökkentést és kormányzati beavatkozást követel az üzemanyagpiacon. Minden eszközzel meg kell fékezni a benzin és a dízel árának elszabadulását, ellenkező esetben totális káosz és összeomlás jöhet. (...) Ha az Orbán-kormány továbbra sem kormányoz, és nem csökkenti haladéktalanul az üzemanyagokat terhelő adókat, akkor a Tisza-kormánynak várhatóan egy csőd szélén lévő, összeomló országot kell átvennie” – fogalmazott Magyar Péter.

Magát cáfolta a kormányfő

Így jutottunk el a már említett március 9-i naphoz, amikor a kormány bejelentette a védett árak bevezetését. A Tisza elnöke ekkor a saját eredményeként igyekezett beállítani az intézkedést, egyúttal bírálta az Orbán-kormányt a késlekedésért, illetve azért, hogy nem csökkentik az üzemanyagokat terhelő adókat. „Orbán Viktor kormánya továbbra is a legmagasabb áfával terheli a benzint és a gázolajat. Ma 200 forinttal több adót fizetünk egy liter benzin után, mint 2010-ben. Ez nem védett ár, hanem továbbra is állami nyerészkedés. Ha Orbán valóban meg akarta volna védeni a magyarokat, akkor csökkenti az adókat. Ebben az esetben 50-100 forinttal olcsóbb lehetne az üzemanyag. 34 nap és valódi kormányzás következik”. 

Ezt az érvelését később – miniszterelnökként – ő maga cáfolta, amikor arról beszélt a fentiekben már idézett egyik kormányzati tájékoztatón, hogy az uniós szabályozás nem teszi lehetővé az üzemanyagok áfájának csökkentését.

Kormányzati pozícióban természetesen szót sem ejt már a 480 forintos árról, jelenleg pedig a benzin és a dízel ára már jóval meghaladja az Orbán-kormány által bevezetett védett árszintet is.

 

benzinhernádi zsoltMagyar Péter

Komment

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.
Felhasználónév
2024. január 1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekzrínyi miklós

Szulejmán meghalt, Zrínyi a mennybe ment

Pilhál György avatarja

Zrínyi tudta, hogy nincs remény…

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu