„Nem tanácsot kell adni, idióták! Olyan helyzetet kell teremteni, hogy ne legyen szükség tanácsra” – nekiestek a kommentelők Magyar Péteréknek az újabb kormányzati bejelentés miatt
Éles kritikákat kapott a kormány új adósságkezelési tanácsadása a bejelentést követően. A kabinet közösségi oldalát elárasztó hozzászólásokban sokan azt kifogásolták, hogy szerintük tanácsadás helyett olyan gazdasági körülményeket kellene teremteni, amelyek között kevesebben kerülnek adósságcsapdába. Mások a végrehajtási rendszer átalakítását, a devizahitelesek ügyének rendezését vagy az adóterhek csökkentését kérték számon Magyar Péter kormányán.
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