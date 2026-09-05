„Nem tudjátok? Akkor most már tudjátok” – Magyar Péter bejelentette, hogy minisztereivel országjárásra indul, de ezt az ígéretét sem tartotta be
„Az országjárásnak a helyszínei. Egy csomó, csomó-csomó települést fölírtak ide nekem a kollégák. És gyorsan azt csak elmondom, de úgyis ki fogjuk írni” – a Tisza Párt TikTok-felületén máig elérhető Magyar Péter augusztus 20-ai, a Tisza-szigetek országos találkozóján elhangzott bejelentése.
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