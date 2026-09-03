Magyar Péter sajtótájékoztatót tart a kormány eredményeiről + élő videó

Nem nyitja újra a Szőlő utcai javítóintézetet a kormány

A gyermekvédelem témára tért át ezek után a miniszterelnök: azt ígérte, hamarosan történeteket fognak nyilvánosságra hozni, mind a bicskei szörnyűségekről, mind más helyszínekről. Az előző kormány bezáratta a Szőlő utcai javítóintézetet, majd a büntetésvégrehajtás el is adta az épületet. Ezt nem vásárolják vissza és nem is nyitják újra, a többi intézetet bővítik és fejlesztik Magyar Péter ígérete szerint a jövőben. Idén 500 millió forintot, majd 1-1,5 milliárdot évente a javítóintézetek fejlesztésére.

Magyarország továbbra is megadja a területére menekülő ukrán állampolgároknak a menekült státuszt, azután is, hogy az unió azt kérte, hogy a hadköteles férfiaknak ne adják meg ezt.

Környezetvédelmi Főhatóságot is létrehoz a kormány és szigorítják a bírságokat is, amiket szennyezések miatt kiszabhatnak.

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