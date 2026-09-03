Rendkívüli

Magyar Péter előre menekül, baj lesz a költségvetéssel

Rendkívüli

Megszólalt a szakszervezet: Remélik, hogy Lannert Judit nem tartja fent a korábbi álláspontját

kormányköböl anitasajtótájékoztatóMagyar Péter

Magyar Péter sajtótájékoztatót tart a kormány eredményeiről + élő videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A miniszterelnök részvételével tartanak kormányzati sajtótájékoztatót, miután tegnap ismét ülésezett a kabinet.

Kreft-Horváth Márk
2026. 09. 03. 15:12
Fotó: Gábor MarkovicsMarkovics Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem nyitja újra a Szőlő utcai javítóintézetet a kormány

A gyermekvédelem témára tért át ezek után a miniszterelnök: azt ígérte, hamarosan történeteket fognak nyilvánosságra hozni, mind a bicskei szörnyűségekről, mind más helyszínekről. Az előző kormány bezáratta a Szőlő utcai javítóintézetet, majd a büntetésvégrehajtás el is adta az épületet. Ezt nem vásárolják vissza és nem is nyitják újra, a többi intézetet bővítik és fejlesztik Magyar Péter ígérete szerint a jövőben. Idén 500 millió forintot, majd 1-1,5 milliárdot évente a javítóintézetek fejlesztésére. 

Magyarország továbbra is megadja a területére menekülő ukrán állampolgároknak a menekült státuszt, azután is, hogy az unió azt kérte, hogy a hadköteles férfiaknak ne adják meg ezt. 

Környezetvédelmi Főhatóságot is létrehoz a kormány és szigorítják a bírságokat is, amiket szennyezések miatt kiszabhatnak. 

Cikkünk frissül...

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekmacron

Macron elgondolkozik

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

A napokban a TF1, a francia köztelevízió stúdiójában Emmanuel Macron egyetlen mondattal nyitott ki egy olyan ajtót, amelyet a francia alkotmány jelenleg zárva tart.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.