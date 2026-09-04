Örömünnepként élik meg a tiszás kommentelők a Mandiner kivégzését

Ironikus, hogy a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, Radnai Márk oldalán is bővelkednek a rosszakarat és az egyéb nemtelen indulatok egész palettáját felvonultató kommentek, amilyen például Andrea hozzászólása is: „Hú...csak kapkodjuk a fejünket! Minden napra jut valami olyan szuper rendelkezés, amitől az ember dob egy hátast örömében!!! Juhhhhhééée.....!!!!!( A Hír tv-vel kellene még valamit kezdeni, mert ami ott is megy az elképesztő)”.

Mindez különösen visszatetsző annak fényében, hogy Magyar Péter többször is – például idén március 15-én, valamint a tavalyi kötcsei rendezvényükön – azt hangoztatta, hogy egyik fő prioritásuk a sajtószabadság tiszteletben tartása. A mostani kormánypárt ezt képviselte a parlamentben is – legalábbis a szavak szintjén. Hantosi István tiszás honatya például a következőképpen fogalmazott: „Kívánjuk a sajtó szabadságát és a cenzúra eltörlését”, valamint hogy „Mi a TISZA-ban hiszünk a sajtó szabadságában és abban, hogy nincs helye cenzúrának, kézi vezérlésnek, különösen nem a közmédiában”.