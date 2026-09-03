Sunnyog a Miniszterelnökség: nem válaszolnak, mikor fizetik ki a BL-döntőn dolgozó mentősöket
Hiába ígérték, hogy a szerződésszerűen teljesítő alvállalkozók megkapják a pénzüket, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO állítása szerint több mint 800 ezer forinttal tartoznak nekik a budapesti Bajnokok Ligája-döntő biztosításán végzett munkájuk után. Az ügyben megkerestük a Miniszterelnökséget is, azt kérdezve, miért nem történt meg a kifizetés, és mikor rendezik a tartozást – egyelőre azonban válaszra sem méltatták a kérdéseinket.
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