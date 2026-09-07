Márki-Zay Péternek is elege lett a tiszás diszkriminációból

Györfi szerint a Tisza nyitottabb, demokratikusabb közéletet ígért, most pedig éppen a kapcsolatok, a párbeszéd és a közösségek közötti együttműködés lehetőségeit szűkítik.

Mert a legsötétebb időszakokat idézi, amikor politikai alapon korlátozzák, hogy egy megválasztott városi vezető mikor és hol képviselheti a saját közösségét.

– állapította meg.

Kecskemét már korábban megtapasztalta a tiszás diszkriminációt

Nem az egyetemi városok polgármesterei az elsők, akiket távolmaradásra szólítottak fel a tavaszi választások óta. Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti polgármester a Mercedes-gyár új részlegének átadóján nem vehetett részt. Őt Magyar Péter miniszterelnök kérte meg, hogy maradjon távol, és a városházi munkatársak közül se menjen el senki a gyáravatóra.