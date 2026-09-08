Toroczkai László bocsánatkérést vár Magyar Pétertől

A házelnök szerint elfogadhatatlan volt Toroczkai felszólalása

Forsthoffer Ágnes hétfő este a Facebook-oldalán jelentette be, hogy kizárta Toroczkai Lászlót a parlament e heti üléséről. A házelnök azzal indokolta döntését, hogy a Mi Hazánk frakcióvezetője „elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett” felszólalása során.

Toroczkai hétfőn személyes érintettség okán kért szót a napirend előtti felszólalásokat követően. A felszólalás előzménye az volt, hogy Magyar Péter a politikust azzal vádolta meg: saját cégei érdekében minisztériumokban lobbizott. A Mi Hazánk elnöke ezt visszautasította, és felszólította a miniszterelnököt, hogy nevezze meg, pontosan milyen cégekről beszélt.

Nekem soha semmihez nem volt közöm, azonnal kérjen, vagy ha már tegeződünk, kérjél bocsánatot azonnal és ne meneküljél gyáva, undorító féregként

– mondta Toroczkai a parlamentben.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Forsthoffer Ágnes az ülésen ezt követően arra szólította fel, hogy válogassa meg a szavait, mert felszólalása méltatlan az Országgyűlés munkájához, egyben jogkövetkezményeket helyezett kilátásba. Toroczkai kedden már azt közölte: nem látja értelmét annak, hogy jogi eljárást kezdeményezzen Magyar Péter ellen. Szerinte ugyanis egy rágalmazási ügyben nem függesztenék fel a miniszterelnök mentelmi jogát.

Halálos fenyegetést kapott Toroczkai

A sajtótájékoztatón a Mi Hazánk elnöke arról is beszámolt, hogy a nap folyamán súlyos fenyegetést kapott parlamenti e-mail-címére. Elmondása szerint az üzenetben golyó általi halált helyeztek kilátásba arra az esetre, ha ismét sértegetné a miniszterelnököt. Toroczkai László ezt „elég komoly halálos fenyegetésnek” nevezte, és jelezte: valószínűleg feljelentést tesz az ügyben.