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Toroczkai László bocsánatkérést vár Magyar Pétertől

Toroczkai László bocsánatkérést vár Magyar Pétertől

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A Mi Hazánk elnöke szerint Magyar Péter felelős azért, hogy az Országgyűlésben az utóbbi időszakban ennyire eldurvult a politikai hangnem. Toroczkai László a házelnöki szankciót eltúlzottnak tartja, és azt várja a miniszterelnöktől, hogy bizonyítsa hétfői állítását, vagy kérjen bocsánatot.

Gábor Márton
Forrás: MTI2026. 09. 08. 14:00
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A házelnök szerint elfogadhatatlan volt Toroczkai felszólalása

Forsthoffer Ágnes hétfő este a Facebook-oldalán jelentette be, hogy kizárta Toroczkai Lászlót a parlament e heti üléséről. A házelnök azzal indokolta döntését, hogy a Mi Hazánk frakcióvezetője „elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett” felszólalása során.

Toroczkai hétfőn személyes érintettség okán kért szót a napirend előtti felszólalásokat követően. A felszólalás előzménye az volt, hogy Magyar Péter a politikust azzal vádolta meg: saját cégei érdekében minisztériumokban lobbizott. A Mi Hazánk elnöke ezt visszautasította, és felszólította a miniszterelnököt, hogy nevezze meg, pontosan milyen cégekről beszélt.

Nekem soha semmihez nem volt közöm, azonnal kérjen, vagy ha már tegeződünk, kérjél bocsánatot azonnal és ne meneküljél gyáva, undorító féregként

 – mondta Toroczkai a parlamentben.

Parlament Országgyűlés Toroczkai László
Fotó: Hatlaczki Balázs

Forsthoffer Ágnes az ülésen ezt követően arra szólította fel, hogy válogassa meg a szavait, mert felszólalása méltatlan az Országgyűlés munkájához, egyben jogkövetkezményeket helyezett kilátásba. Toroczkai kedden már azt közölte: nem látja értelmét annak, hogy jogi eljárást kezdeményezzen Magyar Péter ellen. Szerinte ugyanis egy rágalmazási ügyben nem függesztenék fel a miniszterelnök mentelmi jogát.

Halálos fenyegetést kapott Toroczkai

A sajtótájékoztatón a Mi Hazánk elnöke arról is beszámolt, hogy a nap folyamán súlyos fenyegetést kapott parlamenti e-mail-címére. Elmondása szerint az üzenetben golyó általi halált helyeztek kilátásba arra az esetre, ha ismét sértegetné a miniszterelnököt. Toroczkai László ezt „elég komoly halálos fenyegetésnek” nevezte, és jelezte: valószínűleg feljelentést tesz az ügyben.

A politikus szerint a parlamenti vita így nemcsak politikai, hanem egyre súlyosabb közbiztonsági és közéleti következményekkel is járhat.

 Szerinte éppen ezért lenne szükség arra, hogy az Országgyűlésben minden politikai oldal visszavegyen a személyeskedésből és a sértegetésekből.

Toroczkai ugyanakkor világossá tette: a Magyar Péterrel kialakult konfliktusban továbbra is azt várja, hogy a miniszterelnök álljon elő a hétfőn megfogalmazott súlyos vádjának konkrét bizonyítékaival, vagy kérjen tőle bocsánatot.

Borítókép: Toroczkai László (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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