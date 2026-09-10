A botrány következményeként Novák Katalin lemondott a köztársasági elnöki tisztségről, Varga Judit pedig visszavonult a közélettől. Az ügy ugyanakkor nem ért véget a két politikus távozásával: a most felállított vizsgálóbizottság azt akarja feltárni, hogy a bicskei gyermekotthon ügye mögött milyen mulasztások, döntések és intézményi kapcsolatok húzódtak meg, és ezek miként vezethettek el végül a kegyelmi döntésig.
Újabb fontos szereplők kerültek a kegyelmi botrány vizsgálatának célkeresztjébe
Tíz személyt idézne meg a kegyelmi botrány hátterét vizsgáló parlamenti bizottság, köztük Polt Péter volt legfőbb ügyészt és Balog Zoltánt, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériumának volt vezetőjét. A testület arra keresi a választ, hogy kik tudtak a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről, mikor szereztek tudomást azokról, és miért maradhatott éveken keresztül a helyén az intézmény vezetése.
Borítókép: A vizsgálóbizottság ülése a parlamentben (Forrás: Facebook/Schummer Orsolya - TISZA)
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