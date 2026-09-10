Újabb fontos szereplők kerültek a kegyelmi botrány vizsgálatának célkeresztjébe

A botrány következményeként Novák Katalin lemondott a köztársasági elnöki tisztségről, Varga Judit pedig visszavonult a közélettől. Az ügy ugyanakkor nem ért véget a két politikus távozásával: a most felállított vizsgálóbizottság azt akarja feltárni, hogy a bicskei gyermekotthon ügye mögött milyen mulasztások, döntések és intézményi kapcsolatok húzódtak meg, és ezek miként vezethettek el végül a kegyelmi döntésig.