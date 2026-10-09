Bayer Zsolt és Kaprinyák Tibor egy vadásztársaságba tartoznak + videó
A Tisza Párt valóban az adóemelések kormánya lett, és úgy tűnik, ezeket az emeléseket nemcsak a vagyonos magyarok sínylik majd meg. Aki nem hiszi, pillantson csak ide: Bayerék szemléletes példákkal érkeztek. Terítéken Magyar Péter telefonlopási ügye, a Tisza-táborban erősen kedélyborzoló luxusvadászati botrány, valamint egy kis foci is. Politikailag inkorrekt műsorunkban Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron újságíró vesézte ki a közelmúlt legfontosabb témáit.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en