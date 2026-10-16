Betörtek a Megafon óbudai irodájába, nyomoz a rendőrség
Két számítógépet és több kisebb használati tárgyat lopott el egy ismeretlen elkövető a Megafon korábbi budapesti központjából. A rendőrség lopás bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást. Egy, az iroda működését ismerő forrás szerint nem célzott akció történhetett, a tettes inkább az épületben maradt értékekre pályázhatott.
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