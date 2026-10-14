Egyes belvárosi közterületek no-go zónákká váltak - Civilek tüntettek a jobb közbiztonságért Budapesten
Civilek demonstráltak Budapesten a romló közbiztonság miatt. A tüntetők állandó rendőri jelenlétet és határozottabb fellépést követeltek. A szervezők fel akarják hívni a figyelmet arra, hogy egyes belvárosi közterületek no-go zónákká váltak, ahol fényes nappal is folyamatosan kábítószert árulnak és fogyasztanak, valamint a szerhasználók kábítószer hatása alatt zaklatják a járókelőket.
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