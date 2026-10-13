Megbénult a vasúti közlekedés, nem lehet bejutni a Keleti pályaudvarra kedd délelőtt

A Rákosról a Keletibe tartó pótlóbuszok szintén a 161-es busz megállójából indulnak, Kőbánya felsőn a 10-es autóbusz megállóhelyét érintik, a Keletinél pedig a troliterminálnál állnak meg.

Rákos vasútállomásnál valamennyi, az Örs vezér tere és a Stadion felé tartó Volán-járat, valamint a 97E és a 169E autóbusz is megáll. A belváros eléréséhez ezeket a járatokat is ajánlják.

A vonatjegyeket az alábbi járatokon is elfogadják:

az M2-es metrón az Örs vezér tere és a Keleti pályaudvar között;

a H8-as HÉV teljes vonalán, az Örs vezér tere és Gödöllő között;

a 97E, 169E, 161, 161A, 162, 168E és 262-es autóbuszokon;

a 37-es és a 37A villamosokon.