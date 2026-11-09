Időközi választások: Békésen a Tisza jelöltje győzött, máshol is eldőltek a mandátumok

Perenyén is lezárult a választás

A Vas vármegyei Perenyén a képviselő-testület feloszlása miatt kellett időközi választást tartani. A településen polgármesterről és az új képviselő-testület tagjairól is döntöttek.

A polgármesteri tisztségért egyetlen jelölt, a független Imre Viktória indult, aki 128 szavazattal szerezte meg a mandátumot. A politikus nem új szereplője a helyi közéletnek: 2014 óta tölti be a polgármesteri tisztséget. A képviselő-testületbe négy független jelölt került be: Gerencsér Gábor 120, Hollósi Norbert 88, Németh Attila 86, Lehner Csaba pedig 82 szavazatot szerzett. A részvétel 27,98 százalékos volt, a 529 választásra jogosult közül 148-an adták le voksukat.