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Időközi választások: Békésen a Tisza jelöltje győzött, máshol is eldőltek a mandátumok

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Négy településen rendeztek időközi önkormányzati választást november 8-án, vasárnap. Békésen a Tisza Párt által támogatott független jelölt, Rónai Sándor győzött, Tárkányban új polgármestert választottak, míg Bátonyterenyén és Perenyén is eldőlt, kik kapják a megüresedett önkormányzati mandátumokat. A részvétel településenként jelentősen eltért.

Gábor Márton
2026. 11. 09. 11:26
Időközi választások: Békésen a Tisza jelöltje győzött, máshol is eldőltek a mandátumok
Fotó: Polyák Attila

Perenyén is lezárult a választás

A Vas vármegyei Perenyén a képviselő-testület feloszlása miatt kellett időközi választást tartani. A településen polgármesterről és az új képviselő-testület tagjairól is döntöttek.

A polgármesteri tisztségért egyetlen jelölt, a független Imre Viktória indult, aki 128 szavazattal szerezte meg a mandátumot. A politikus nem új szereplője a helyi közéletnek: 2014 óta tölti be a polgármesteri tisztséget. A képviselő-testületbe négy független jelölt került be: Gerencsér Gábor 120, Hollósi Norbert 88, Németh Attila 86, Lehner Csaba pedig 82 szavazatot szerzett. A részvétel 27,98 százalékos volt, a 529 választásra jogosult közül 148-an adták le voksukat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Polyák Attila)

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