Kevesebb évfolyam, szűkebb mérés, régi háttérkérdőív – megújított kompetenciamérést jelentett be Lannert Judit

Kik lesznek az új tankerületi igazgatók?

A bejegyzés alatt azonban többségében olyan hozzászólások olvashatók, amelyben a tankerületi vezetők kiválasztását vonták kérdőre. Ezutóbbit szintén a köznevelés megújításának részeként hirdette meg az oktatási vezetés. A Klebelsberg Központ augusztus 20-i közleménye szerint szeptember 20-ig lehetett benyújtani a pályázatokat. A kiírásokról szóló szeptemberi beszámoló október 15-i tervezett elbírálási határidőt és november 1-jei betölthetőséget rögzített, amire a korábbi igazgatók is pályázhattak.

Lapunkhoz olyan sajtóértesülés is eljutott, amely szerint továbbra is korábbi tankerületi igazgatók járnak be dolgozni. A kiválasztás átláthatóságáról október 14-én már beszámoltunk. Akkori cikkünk szerint a tárca a törvényi határidőn belül nem válaszolt a szabályzatokra, értékelési szempontokra és a döntés-előkészítés résztvevőire vonatkozó közérdekű adatigénylésünkre. Most azt is tisztázni kell, lezárultak-e a pályázatok, és kik, milyen megbízással vezetik novembertől a tankerületeket.

A kompetenciamérés bejelentett újításairól és a tankerületi igazgatói pályázatok eredményéről megkerestük az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumot; válaszuk megérkezése után frissítjük cikkünket.