Rendkívüli

Lebukott Magyar Péter: pár éve még a Facebookon méltatta Ókovács Szilvesztert

Kevesebb évfolyam, szűkebb mérés, régi háttérkérdőív – megújított kompetenciamérést jelentett be Lannert Judit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Megújuló kompetenciamérést jelentett be Lannert Judit, aki a szülői háttérkérdőív szerepének megerősítését is hangsúlyozta. Maga az eszköz azonban régóta segíti az iskolák munkájának értékelését. Eközben a tankerületi vezetői pályázatoknál már elérkezett a tervezett munkába állás időpontja, a döntések teljes névsorát azonban az általunk megvizsgált nyilvános forrásokban nem találtuk meg.

Juhász Kristóf István
2026. 11. 02. 18:59
Kevesebb évfolyam, szűkebb mérés, régi háttérkérdőív – megújított kompetenciamérést jelentett be Lannert Judit
Forrás: Lannert Judit / Facebook

Kik lesznek az új tankerületi igazgatók?

A bejegyzés alatt azonban többségében olyan hozzászólások olvashatók, amelyben a tankerületi vezetők kiválasztását vonták kérdőre. Ezutóbbit szintén a köznevelés megújításának részeként hirdette meg az oktatási vezetés. A Klebelsberg Központ augusztus 20-i közleménye szerint szeptember 20-ig lehetett benyújtani a pályázatokat. A kiírásokról szóló szeptemberi beszámoló október 15-i tervezett elbírálási határidőt és november 1-jei betölthetőséget rögzített, amire a korábbi igazgatók is pályázhattak.

Lapunkhoz olyan sajtóértesülés is eljutott, amely szerint továbbra is korábbi tankerületi igazgatók járnak be dolgozni. A kiválasztás átláthatóságáról október 14-én már beszámoltunk. Akkori cikkünk szerint a tárca a törvényi határidőn belül nem válaszolt a szabályzatokra, értékelési szempontokra és a döntés-előkészítés résztvevőire vonatkozó közérdekű adatigénylésünkre. Most azt is tisztázni kell, lezárultak-e a pályázatok, és kik, milyen megbízással vezetik novembertől a tankerületeket.

A kompetenciamérés bejelentett újításairól és a tankerületi igazgatói pályázatok eredményéről megkerestük az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumot; válaszuk megérkezése után frissítjük cikkünket.

oktatási hivatallannert juditTisza-kormányKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekTisza-kormány

A múlt kínjai a jelen asztalán: hogyan lehet alkotmányellenes az ügynökakták feltárása?

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

A történelem nem múlik el nyom nélkül, de a felszínre hozatalának módja sem mindegy.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu