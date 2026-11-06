Lázadoznak a tiszások, Kéri László kitálalt: „A központ sumákol”

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Egyre több csalódott aktivista, be nem tartott ígéretek és bizonytalan pártépítés – Kéri László szerint komoly feszültségek gyűlnek a Tisza körül. A Magyar Péter mellett korábban kiálló politológus úgy látja, a pártvezetés magára hagyta a választási győzelemért dolgozó önkéntesek egy részét. Tóta W. Árpád pedig a központosítás veszélyeiről beszélve egészen a szovjetekig és Leninig jutott.

Kárpáti András
2026. 11. 06. 15:28
Lázadoznak a tiszások, Kéri László kitálalt: „A központ sumákol”
Kéri László politológus szerint a Tisza vezetése magára hagyta a választási győzelemért dolgozó aktivisták egy részét. Forrás: Képernyőfotó/Youtube

A publicista történelmi párhuzammal érzékeltette a dilemmát.

„Ugye minden hatalmat a szovjeteknek. Így kezdődött a Szovjetunió” – jegyezte meg. Kéri erre közbevetette, hogy talán nem ez a legszerencsésebb példa arra, milyen irányba szeretnének haladni. Tóta W. erre azt hangoztatta, hogy nem a Tisza Szigeteket hasonlítja a szovjetekhez, hanem a központi hatalom és a helyi szervezetek közötti konfliktusra utal. Gondolatmenetét mégis egy Leninnek tulajdonított mondással zárta: „A szabadság olyan nagy kincs, hogy nem érdemes szétosztogatni.”

Magyar Pétert is kiosztották

A politológus a miniszterelnök kommunikációját sem kímélte. Szerinte Magyar Péternek tudomásul kellene vennie, hogy a kormányzás más szerepet kíván, mint az ellenzéki politizálás. Különösen azt kifogásolta, hogy Magyar továbbra is rendszeresen és azonnal reagál az interneten megjelenő állításokra.

Kéri szerint egy miniszterelnöki kommentnek már olyan súlya lehet, mintha hivatalos kormányzati állásfoglalás lenne, ami saját munkatársait is nehéz helyzetbe hozhatja.

Tóta W. Árpád pedig azt bírálta, hogy Magyar időnként fideszes kötődéssel vádol olyan szerkesztőségeket, amelyek korábban szerinte éppen a Fidesz támadásainak voltak kitéve. A publicista úgy vélte, a kormányfőnek vissza kellene fognia az ilyen megnyilvánulásait.

 


 

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