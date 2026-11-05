Merkely Béla lemondása: Orbán Viktor kiállt a rektor mellett
Nem hagyta szó nélkül Orbán Viktor Merkely Béla lemondását. A volt miniszterelnök szerint a nemzetközileg elismert szívgyógyász távozása súlyos veszteség a magyar orvoslás számára. Orbán Viktor ezzel Magyar Péter korábbi bejegyzésére reagált, amelyben a kormányfő „tisztítótűzként” értékelte a Semmelweis Egyetem rektorának távozását.
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