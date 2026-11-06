Borítókép: A Magyar Tudományos Akadémia főépülete (Fotó: Ladóczki Balázs)
Nem vesz részt az alkotmányozásban a Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Péter még szeptemberben beszélt arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia képviselője is helyet kaphat az új alkotmány előkészítését felügyelő testületben. Az MTA közérdekű adatigénylésünkre adott válaszából azonban kiderült: az intézménynek nincs tudomása ilyen tárgyú hivatalos megkeresésről, és a kapcsolódó dokumentumokat sem kezeli.
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