Ókovács Szilveszter kitálalt: Magyar Péter korábban kevésnek tartotta a fizetését, most pazarlással vádolja

Magyarék szovjet zeneművekkel ünnepelték volna 1956-ot – Ókovács közbelépett

A menesztett intézményvezető az október 23-i állami ünnepség körüli vitáról is beszámolt. Elmondása szerint a minisztérium eredetileg Sosztakovics és Hacsaturján műveit, valamint Bertolt Brecht-idézeteket is szerepeltetett volna a programban, miközben az Operaház Kodály-estet tervezett. Ókovács SMS-ben figyelmeztette Magyar Pétert, hogy szerencsétlen döntés lenne az 1956-os forradalom évfordulóján a szovjet rendszerhez kötődő műveket előadni. Választ nem kapott, ám állítása szerint a kifogásolt műsort végül visszavonták.

Ókovács hangsúlyozta, hogy vezetése alatt az Operaház világnézettől függetlenül fogadott rendezőket, köztük Alföldi Róbertet és Székely Krisztát is. Szerinte a nemzeti intézménynek éppen az a feladata, hogy minden közönségrétegnek kínáljon értékes előadásokat. A jövőjét illetően nem adott egyértelmű választ arra, hogy megtámadja-e felmentését vagy újra pályázik-e, ugyanakkor bírálta a minisztérium által ígért nyílt pályáztatást. Úgy véli, a jelentős nemzetközi operaházaknál célzott szakmai kiválasztással keresnek új igazgatót, akinek évekre előre fel kell készülnie az intézmény irányítására.

Mint ismert, Tarr Zoltán kulturális miniszter hétfőn azonnali hatállyal menesztette Ókovács Szilvesztert. A tárca az Operaház átvilágítása során feltárt pénzügyi szabálytalanságokra hivatkozott. Ókovács ugyanakkor azt állítja, hogy a hónapokig tartó ellenőrzés során egyszer sem kérdezték meg, és a vizsgálati jelentést sem ismerhette meg.