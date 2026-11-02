Ókovács Szilveszter kitálalt: Magyar Péter korábban kevésnek tartotta a fizetését, most pazarlással vádolja

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Politikai döntésnek tartja menesztését Ókovács Szilveszter, aki a Hír TV hétfő esti műsorában részletesen cáfolta a kulturális tárca kifogásait. Az Operaház volt főigazgatója felidézte: Magyar Péter néhány éve még gratulált neki az intézmény megújításához, és további kilenc sikeres évet kívánt, most viszont már rémuralommal és pazarlással vádolja.

Kárpáti András
2026. 11. 02. 20:26
Ókovács Szilveszter kitálalt: Magyar Péter korábban kevésnek tartotta a fizetését, most pazarlással vádolja
Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház menesztett főigazgatója a Hír TV-ben beszélt leváltásának körülményeiről. Fotó: Mirkó István Forrás: MI

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A menesztett intézményvezető az október 23-i állami ünnepség körüli vitáról is beszámolt. Elmondása szerint a minisztérium eredetileg Sosztakovics és Hacsaturján műveit, valamint Bertolt Brecht-idézeteket is szerepeltetett volna a programban, miközben az Operaház Kodály-estet tervezett. Ókovács SMS-ben figyelmeztette Magyar Pétert, hogy szerencsétlen döntés lenne az 1956-os forradalom évfordulóján a szovjet rendszerhez kötődő műveket előadni. Választ nem kapott, ám állítása szerint a kifogásolt műsort végül visszavonták.

Ókovács hangsúlyozta, hogy vezetése alatt az Operaház világnézettől függetlenül fogadott rendezőket, köztük Alföldi Róbertet és Székely Krisztát is. Szerinte a nemzeti intézménynek éppen az a feladata, hogy minden közönségrétegnek kínáljon értékes előadásokat. A jövőjét illetően nem adott egyértelmű választ arra, hogy megtámadja-e felmentését vagy újra pályázik-e, ugyanakkor bírálta a minisztérium által ígért nyílt pályáztatást. Úgy véli, a jelentős nemzetközi operaházaknál célzott szakmai kiválasztással keresnek új igazgatót, akinek évekre előre fel kell készülnie az intézmény irányítására.

Mint ismert, Tarr Zoltán kulturális miniszter hétfőn azonnali hatállyal menesztette Ókovács Szilvesztert. A tárca az Operaház átvilágítása során feltárt pénzügyi szabálytalanságokra hivatkozott. Ókovács ugyanakkor azt állítja, hogy a hónapokig tartó ellenőrzés során egyszer sem kérdezték meg, és a vizsgálati jelentést sem ismerhette meg.

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Magyar Péter négy éve még teljesen mást gondolt Ókovács Szilveszter munkájáról.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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