Orbán Viktor: Veletek, értetek. Itt leszek!
Nem mindennapi jelenetek játszódtak le Budapest belvárosában: Orbán Viktort séta közben szólították meg a járókelők, a közös fotózkodásból pedig spontán találkozó kerekedett. A korábbi miniszterelnök videóját a közösségi oldalán is lelkesen fogadták, többen a visszatérését sürgették.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en