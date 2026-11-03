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Schmidt Mária vitára hívta Závada Pált: bizonyítsa be a történelemhamisításról szóló állításait!

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Élesen bírálta Závada Pált Schmidt Mária, miután az író felháborodásának adott hangot amiatt, hogy a Tisza-kormány 2027-es költségvetésében továbbra is jelentős támogatást kapnak az előző kormány emlékezetpolitikai intézményei. A Terror Háza Múzeum volt főigazgatója szerint Závada konkrét példák nélkül beszél propagandáról és történelemhamisításról. Schmidt Mária nyilvános vitára is kihívta az írót, hogy támassza alá az állításait.

Pámer Dávid
2026. 11. 03. 12:45
Schmidt Mária vitára hívta Závada Pált: bizonyítsa be a történelemhamisításról szóló állításait!
Schmidt Mária, a Terror Háza volt főigazgatója vitára készül. Fotó: Csudai Sándor
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Ifj. Lomnici Zoltán
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Németh Miklós szava

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A kormánypropaganda egy hazug kommunista homályos derilálását próbálja csatasorba állítani a nemzeti jobboldal és annak vezetője ellen. Szánalmas és nevetséges próbálkozás.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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