Schmidt Mária vitára hívta Závada Pált: bizonyítsa be a történelemhamisításról szóló állításait!
Élesen bírálta Závada Pált Schmidt Mária, miután az író felháborodásának adott hangot amiatt, hogy a Tisza-kormány 2027-es költségvetésében továbbra is jelentős támogatást kapnak az előző kormány emlékezetpolitikai intézményei. A Terror Háza Múzeum volt főigazgatója szerint Závada konkrét példák nélkül beszél propagandáról és történelemhamisításról. Schmidt Mária nyilvános vitára is kihívta az írót, hogy támassza alá az állításait.
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