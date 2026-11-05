Tovább forronganak a rendőrök, Pósfai Gábor posztja sem úszta meg

Az egyik hozzászóló egyenesen a reform alapgondolatát kérdőjelezte meg.

– A rendőri hivatást kellene vonzóvá tenni, nem a feladatokat szétosztani! – írta László, hozzátéve: szerinte a kormány nem a valódi problémát próbálja megoldani.

A kommentelő szerint a rendőrhiányra nem jelent tartós megoldást, ha más szervezeteket vonnak be a rendőrségi feladatok ellátásába. Ehelyett versenyképes illetményeket, kiszámítható szolgálati rendet és olyan életpályát sürgetett, amely biztonságot és jövőképet kínál.

Hasonlóan vélekedett a Pál nevű hozzászóló is, aki attól tart, hogy a rendőröknek a jövőben határvadászokkal, közterület-felügyelőkkel, polgárőrökkel vagy katonákkal kell majd közösen intézkedniük, miközben a felelősség és az adminisztráció jelentős része továbbra is rájuk hárulhat.

Egy további felhasználó szerint a társadalmi egyeztetés helyett elsősorban az állomány valamennyi szolgálati ágának bevonásával kellene szakmai egyeztetést folytatni.

„Megmondtam, mennyit keresnek majd kezdőként. Percekig kacagtak”

A legbeszédesebb hozzászólások között több olyan is akad, amelynek szerzője saját állítása szerint maga is a rendőrségnél szolgál.

Egy vidéki rendészeti technikumban tanító, magát aktív rendőrként bemutató kommentelő arról számolt be, hogy a végzős diákok megdöbbentek, amikor megtudták, mennyi a fizetése. – Nem értették. 30+ szolgálati idővel, alezredesként? Vicc, de ennyiért is csinálom, én döntésem – írta.

A történet azonban itt nem ért véget. Amikor a diákoknak azt is elárulta, mennyit kereshetnek majd pályakezdőként, a reakciójuk még lesújtóbb volt. – Megmondtam mennyit keresnek majd ők kezdőként. Percekig kacagtak. Nem jönnek. Pont – fogalmazott.

A hozzászóló szerint különösen szomorú, hogy a fiatalok és szüleik évekkel korábban még azért választották a rendészeti képzést, mert vonzotta őket a hivatás, a várható keresetek megismerése után azonban már nem látják értelmét a pályaválasztásnak.