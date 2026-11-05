– Faterról csak azok derültek ki, a kartonjából, amiket a különböző rendőrségi eljárások során, hogy akkor...Jól el kellett verni, mert olyan bűncselekményeket követett el, hogy március 15-én koszorúzott – emlékezett vissza Ambrózy. Számtalan hasonló történetet lehetne hozni a múltból, ezt a konkrét esetet hallva pedig Bayer is elmesélt egy saját történetet arról, hogy az ő családja miként élte meg azt, hogy egészen közeli ismerősökről is kiderült, hogy jelentettek.

Az adásban szó volt még az Egyesült Államokban a napokban lezajlott időközi választások eredményéről és annak egyértelmű üzenetéről, és arról is, mennyi mozgástere maradt Donald Trumpnak a következő két évre nézve. Bővebben a Pikk legújabb adásában.