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Ügynökakták: mi derült ki a faterról? – Pikk Bayerrel és Ambrózyval + videó 

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Megtörtént az, amire sokan vártak, és amitől egyben sokan rettegtek is: megnyíltak az ügynökakták. Mint kiderült, sokaknak volt is okuk a félelemre, csak arra nem számított senki, hogy azoknak is lesz félnivalója, akik egyébként nem voltak besúgók. Átgondolta ezt a kormány, vagy csak szerettek volna egy nagyot mondani, a következmények pedig már senkit nem érdekelnek? Mai adásunk nem puszta múltidézés. Személyes történetek, az óriási ügynökakta-baki és egy kis kitekintés az Egyesült Államokra is. Magyar Nemzet, Pikk Bayerrel és Ambrózyval. 

Magyar Nemzet
2026. 11. 05. 19:44
Ügynökakták: mi derült ki a faterról? – Pikk Bayerrel és Ambrózyval + videó 

–  Faterról csak azok derültek ki, a kartonjából, amiket a különböző rendőrségi eljárások során, hogy akkor...Jól el kellett verni, mert olyan bűncselekményeket követett el, hogy március 15-én koszorúzott – emlékezett vissza Ambrózy. Számtalan hasonló történetet lehetne hozni a múltból, ezt a konkrét esetet hallva pedig Bayer is elmesélt egy saját történetet arról, hogy az ő családja miként élte meg azt, hogy egészen közeli ismerősökről is kiderült, hogy jelentettek. 

Az adásban szó volt még az Egyesült Államokban a napokban lezajlott időközi választások eredményéről és annak egyértelmű üzenetéről, és arról is, mennyi mozgástere maradt Donald Trumpnak a következő két évre nézve. Bővebben a Pikk legújabb adásában. 

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