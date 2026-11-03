Nem vonul vissza Schmidt Mária, új tudásközpontot hozhat létre
Nem vonul vissza a közélettől Schmidt Mária, akit nemrég, közel negyedszázados munka után menesztettek a Terror Háza Múzeum éléről. Deák Dániel értesülései szerint a Széchenyi-díjas történész új tudásközpont létrehozására készül, amely a múzeum szellemi örökségét vinné tovább. A fejleménynek különös jelentőséget ad, hogy idén van az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulója
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