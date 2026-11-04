Wittner Máriával közös fotóval emlékezett Orbán Viktor november 4-én
Wittner Máriával közös fényképet osztott meg Facebook-oldalán Orbán Viktor az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 70. évfordulóján. A volt miniszterelnök rövid bejegyzésében a szabadságért harcolók előtt tisztelgett.
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