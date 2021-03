A Deutsche Welle csak a valóságot „felejtette el” bemutatni a budai Várról

Idén is nagyszabású fejlesztések kezdődnek a Budavári Palotanegyedben

Kizárólag baloldali politikusok és közéleti szereplők közreműködésével készített propagandafilmet a magyar kormány budapesti építkezéseiről a Deutsche Welle. A német állami televízió a fejlesztések kapcsán azt sugallta, hogy a felújítás alatt álló budai Vár és a Kossuth tér a szélsőséges nacionalizmus bizonyítéka, a méregdrága építkezések miatt pedig a környék lassan élhetetlenné válik. A Magyarországot lejárató filmmel ellentétben viszont köztudott: a Budavári Palotanegyed bámulatos változásokon megy keresztül, amelynek eredményeképpen hazánk kiemelkedően értékes épített és kulturális öröksége korhű módon születik újjá a romokból.

A Nemzeti Hauszmann program részeként a Budavári Palotanegyed az elmúlt években elképesztő változásokon ment keresztül, a nevezetes helyszínek és műemlékek megújítása pedig idén is gőzerővel halad tovább. A múlt évben felújított Főőrség épülete, a Csikós udvarban álló egykori Lovarda, valamint Mátyás kútjának rekonstruálása után idén szintén évek óta zajló építkezések érnek célba: a nagyközönségnek augusztus 20-án adják át a teljesen újjáépített Szent István-termet, amely a második világháborúban semmisült meg.

Ebben az évben a Csikós udvar rendbetétele is befejeződik, valamint a Hauszmann-féle rámpát is átadják, amely könnyedén elérhetővé teszi majd az újjáépített Főőrséget, a Lovardát, valamint a Stöckl lépcsőt is.

2021-ben több nagyszabású fejlesztés is kezdetét veszi:

a Szent György téren elkezdődik a József főhercegi palota visszaépítése, a Dísz tér sarkán elkezdődik a Vöröskereszt székházának újjáépítése, valamint megvalósul a Honvéd Főparancsnokság épületének rekonstrukciója is.

Emellett idén olyan népszerű és sokat látogatott műemlékek felújítása is kezdetét veszi, mint a Halászó gyerekek kútja, a Habsburg-kapu és a mellette álló Turul-szobor is.

A szakemberek tovább dolgoznak a parkok, a történelmi kertek és a várfalak megújításán is, így ennek köszönhetően a világörökség egyik legszebb sétaútvonala, az Ellyps sétány megújítása is jó ütemben halad.

A Pagony Táj- és Kertépítész Iroda tervei alapján a következő években átalakul a Fehérvári-rondella alatti történelmi terület is. A különleges fekvésű Nyugati kertekben több mint hétezer négyzetméter zöldfelületet újítanak meg. A jelenleg használhatatlan terület helyett egy otthonos közparkot alakítanak ki, ahol gyümölcsöskert, szőlőskert, új sétányok és árnyékos pihenőhelyek várják majd a látogatókat.

Miként a Magyar Nemzet is beszámolt róla, a magyar kormány budapesti építkezéseiről készített nemrég riportot a Deutsche Welle. A hazánkat lejárató riportfilm – V. Naszály Mártának, az I. kerület balliberális polgármesterének, Wágner Tamásnak, az MTI korábbi munkatársának, valamint Ungváry Krisztián történésznek „köszönhetően” – azt sugallja, hogy a felújítás alatt álló budai Vár és a Kossuth tér a szélsőséges nacionalizmus bizonyítéka, ahol a 1944-es állapotok köszönnek vissza, amikor – fűzik hozzá – a Hitlerrel szövetséges Horthy Miklós kormányozta az országot. V. Naszály Márta és Wágner Tamás elpanaszolja azt is, hogy a budai Várnegyedben zajló méregdrága építkezések miatt a környék az ott lakóknak lassan élhetetlenné válik.

A Deutsche Welle Magyarországról készített riportjára válaszul a Magyar Nemzeti Médiaszövetség közölte:

elítélik a német közszolgálati televízió újabb, ezúttal minden szakmai és etikai határon túllépő propagandafilmjét,

és csak remélni tudják, hogy a német köztévé vezetője által a magyar választások előtt egy évvel megígért magyar nyelvű anyagok betartják majd az alapvető szakmai és műfaji követelményeket. A történtek kapcsán ifj. Lomnici Zoltán a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában pedig kijelentette: a német állami tévé megsértette Magyarország szuverenitását.