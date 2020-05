Fokozatosan, szigorú feltételek mellett, az élet újraindítható

A védekezés ötvenedik napjánánál tartunk, a kormány tegnap arra jutott, hogy a védekezés első fázisa lezárult – mondta el a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az első fázis az volt, hogy az egészségügyi ellátórendszert felkészítsék és az ne terhelődjön túl. Ötven nap megfeszített munkájának köszönhetően az egészségügy hazánkban akár a tömeges megbetegedések fázisára is felkészült – jelentette ki a miniszter. Hozzátette,

a legrosszabb forgatókönyvre kell készülni, így határozták meg, hány kórházi ágyra és hány lélegeztetőgépre van szükség.

A kormány úgy döntött: fokozatosan, szigorú körülmények között az élet újraindítható. Tekintettel kell lenni a területi különbségekre:

az összes fertőzés és haláleset 70 százaléka Budapesten és környékén van, így itt továbbra is indokolt a szigorú szabályok fenntartása.

Emlékeztetett, négy orvostudományi egyetem összefogásával tesztelni fogják, az országnak hány lakosa eshetett át már a fertőzésen.

A kórházakból kijövő betegeket és az idősotthonok lakóit kötelezően tesztelni kell.

Május 4-étől a második a szakaszba lépük, az idősek számára bevezetett korlátozások továbbra is érvényben vannak. Mindenki viseljen maszkot és tartsa be a 1,5 méteres távolságot.

Május végéig biztosan marad a távoktatás,

júniusról még nem döntöttek. Marad az ingyenes parkolás az egész országban. A rendezvénykorlátozások továbbra érvényben maradnak,

augusztus 15-éig nem lehet nagy rendezvényeket tartani.

Május 4-étől engedélyezett a vendéglátóhelyek teraszainak nyitva tartása, a szabadtéri strandok, állatkertek kinyithatnak. A sportolók edzhetnek, zárt körben mérkőzések is lebonyolíthatók,

az esküvők, temetések, szentmisék megtarthatók a megfelelő védőtávolság betartása mellett.

A magánegészségügyben a szakrendelések újraindulhatnak, a közegészségügyben négy lépcsőben oldják fel a korlátozásokat – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely arra is kitért, a megbetegedésekre és a halálozásokra vonatkozó adatokat mostantól külön közlik a fővárosra és a járásokra vonatkozóan.

Az idei érettségiről azt mondta: felkészült rá az oktatási rendszer,

a diákok 97 százaléka most kíván vizsgát tenni. Biztosítják, hogy egy teremben legfeljebb tízen legyenek, ezzel meglesz a megfelelő távolság.

Az Európai Bizottság véleményezte a magyar jogszabályokat a járványhelyzet alatt és arra jutottak, hogy ezek

összhangban állnak az Európai Unió által javasoltakkal.

– Eredménytelen volt az ellenzék tevékenysége, hogy a saját hazájukat jelentsék fel, itt az idő, hogy elgondolkodjanak, jobb lenne az egységre, az összefogásra koncentrálni – mondta Gulyás.

A kormány a közigazgatásban is egyszerűsítésekről döntött: ma 3-4 ezer eljárásfajta van Magyarországon a kormányhivataloknál és 29 ezer tisztségviselő dolgozik az engedélykiadással. Mostantól néhány ügycsoport kivételével elég a bejelentés egy tevékenység megkezdésénél – jelentette ki a miniszter.

A Magyar Nemzet kérdésére elmondta, a vérplazmaterápia egy még nem bizonyítottan hatékony eljárás, amit csak most próbálnak ki. Ha beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor lesz szükség nagyobb számú vérplazma-donorra.

A kormány arra készül, hogy az év második felében újraindítsa a gazdaságot, ennek egyik eszköze, hogy a településeken a beruházásokat kívánják támogatni. Az önkormányzatokénál nagyobb mértékű lesz a kormány bevételkiesése, ezért a veszélyhelyzetben a terheket is közösen kell viselni.

Törekedni kell a jó viszony kialakítására az ellenzéki vezetésű településeken is

– közölte kérdésünkre. Ugyancsak a Magyar Nemzet kérdésére megerősítette, hogy

a fővárosban bevezetni tervezett sebességkorlátozás kapkodó és elhamarkodott intézkedésnek tűnik,

ezért ezt bevezetni csak a lakosság véleményének megismerése után lenne szabad. A miniszter elmondta, ő személy szerint nem gondolja ezt egy jó és átgondolt intézkedésnek.

Újságírói kérdésre Gulyás azt mondta,

a magyar választópolgárok döntöttek Karácsony Gergely mellett, így vele kell együttműködést keresni, remélik, hogy ő is ezt teszi, különösen veszélyhelyzet idején.

A Déli Városkapu projektről azt mondta, van összefogás a főváros korábbi és mostani vezetése között. Dél-Pesten és Észak-Csepelen a város legnagyobb mértékű rehabilitációja lesz ez, amely

a zöldterület növelésére szolgál, és egyúttal a kollégiumi elhelyezéseket is bővítik.

Hazánk 2015 óta folytat küzdelmet a határainak megvédéséért, és úgy látjuk, hogy a tranzitzóna bevált, szeretnénk, ha ebben az EU is támogatna minket.

Mikor kap újra meghívást a kormányülésre Karácsony Gergely? – tette fel egy médium a kérdést, amire Gulyás Gergely úgy válaszolt,

ha a járvány elleni védekezésben szükség van a főpolgármesterre, akkor meghívják, de Karácsony Gergely nem tagja a kormánynak,

illetve eddig is ismert volt a városvezető véleménye, hogy május 15-ig nem tart indokoltnak semmiféle lazítást.

– Igyekeztünk elkerülni, hogy egészségügyi szakmai kérdésekben politikai döntések szülessenek

– hangsúlyozta a miniszter. Az elmúlt másfél hónap egészségügyi védekezése sikeres volt és felkészült az ország egy esetleges tömeges megbetegedés kezelésére is.

Arra a kérdésre, hogy elrendeli-e a kormány az összes idősotthonban a tesztelést, Gulyás igennel felelt: az idősotthonok összes dolgozóját tesztelni fogják.

A költségvetést a pénzügyminiszter fogja benyújtani május 15-éig,

a sportos világeseményeket Magyarország meg fogja tartani, ha addigra biztonságosan megrendezhetők lesznek.

Ugyanez vonatkozik a konferenciákra is.

A miniszter azt mondta:

a közoktatásban a felvételiknél konkrétan meg kell határozni, milyen feltételekkel vesznek fel valakit, de ezeknek az utólagos megváltoztatására nincs lehetőség.

A kormány azt a döntést hozta, hogy igyekeznek a belföldi turizmust azzal is segíteni, hogy

ne kelljen idegenforgalmi adót fizetni a magyaroknak,

ezt a kormány átvállalja.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta: a kormány célja, hogy a nyári turisztikai szezon, ha kis késéssel is, de el fog indulni. A külföldi turisták azonban kevesebben lesznek, azért döntött a kormány a SZÉP-kártyákra utalható összegek megemeléséről, hogy ezzel is élénkítse a belföldi turizmust. A magyarok által kedvelt külföldi turisztikai célpontok látogathatósága esetében az adott országokkal kell majd egyeztetni.

Aki teheti, nyaraljon itthon!

– javasolta Szentkirályi Alexandra.

A nagy nyári zenei fesztiválokról a miniszter azt mondta,

a kormány augusztus 15-ig nem enged meg semmilyen tömegrendezvényt, ami ötszáz fő feletti.

Azt reméljük, hogy augusztus 20-ra már lehet rendezvényeket szervezni – tette hozzá.

A kreatív iparnak a kormány eddig is nyújtott segítséget, a kultúra számos területén van krízis, ezért

anyagi forrással is szeretnénk majd támogatni a művészeket

– fogalmazott Gulyás.

A tesztelés módját, mértékét az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján végzik,

minden esetben az orvosoknak kell dönteni a tesztek szükségességéről, de a kormány tegnap döntött a laborvizsgálatok körének bővítéséről

– hangsúlyozta a miniszter.

A Mediaworks kérdésére Gulyás Gergely azt mondta,

mostantól van lehetőség istentiszteletek, misék megtartására, a másfél méteres szociális távolság megtartásával.

A miniszter szerint még bizonytalan, hogy az idei tanévben megnyitják-e az iskolákat, ám

június 2-ig biztosan nem áll vissza a korábbi iskolába járási rendszer. Az ügyelet továbbra is biztosított,

ha valaki nem tud a gyermekével maradni napközben – tette hozzá.

A közmunka programmal kapcsolatban Gulyás Gergely hangsúlyozta: 230 ezerről 83 ezerre csökkent a közmunkások száma, de ez az arány várhatóan nőni fog. A program bővíthető, például a vízügyi területen.

A kormány átképzéseket, oktatásokat tervez és mindenki munkát kaphat az államtól, aki nem fog tudni elhelyezkedni

– közölte a tárcavezető.

A turizmusban és a vendéglátásban vesztették el a legtöbben a munkahelyüket, különösen Budapesten, ez nem meglepő, nemzetközi szinten is hasonló tendenciák vannak.

A bértámogatásokat május elsejétől lehet igénybe venni,

ez havonta, személyenként, százezer forint is lehet, vagyis ennyit vállal át az állam a cégektől, hogy kifizesse a munkavállalókat.

A kiskereskedelmi különadóra azért van szükség, mert

helyes, ha a multinacionális üzletláncok is hozzájárulnak a közteherviseléshez.

Ezt már az unió is engedélyezte – mondta el Gulyás Gergely, aki arra is kitért, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság április végéig ezernél több üzletet vizsgált és több tucat bírságot szabott ki. Ez vonatkozik az online kereskedelemre is – hangsúlyozta.

A kárpátaljai magyarok anyanyelven való tanulásáról Gulyás Gergely azt mondta,

a magyar kormány egyértelművé tette, hogy ez olyan alapvető emberi jog, amelyet érvényesíteni kíván.

Az önkormányzatok kijárási korlátozásaival kapcsolatban azt mondta, a többségében arányosan éltek a lehetőséggel, hogy szigorítsák a korlátozásokat, ezt még a mostani hosszú hétvégén megkapják, ezután már nem.

A közparkok, zöld területek lezárása kapcsán a miniszter elmondta:

a 3200 önkormányzat hatásosan élt a rábízott kijárási szigorításokkal, bár történtek túlkapások.

Ilyen például, ha a kerékpáros közlekedést korlátozzák, amit nem javasol. Jelezte, a mostani három napos hétvégén is – utolsó alkalommal – joga lesz a helyhatóságoknak önálló szigorításokat bevezetni.