Minden, amit itthon a koronavírusról tudni kell

A kormány az operatív törzs javaslatára rendkívüli veszélyhelyzetet hirdetett meg hazánk egész területére. A veszélyhelyzet kihirdetése biztosítja a jogi lehetőségeket az eredményes védekezéshez. Ilyen intézkedésekre a rendszerváltás óta nem volt példa.

A szerdai nap folyamán döntés született arról, hogy rendkívüli veszélyhelyzetet hirdetnek meg Magyarország területére. Ilyen intézkedésekre a rendszerváltás óta nem volt példa. A kormány vírus elleni védekezéssel kapcsolatos döntései visszavonásig érvényesek. De egyelőre nem lehet látni, mikor lehet vége a mostani állapotnak.

Akár hónapokig maradhat a veszélyhelyzet

A kormány arra készül, hogy a következő hetekben, hónapokban szükség lehet a szerdán meghirdetett veszélyhelyzet intézkedéseire – mondta Kovács Zoltán. Az államtitkár hangsúlyozta, a rendkívüli jogrend lehetővé teszi, hogy a kormány rendeleti formában – a lehető leggyorsabban – további intézkedéseket hozzon, ha a helyzet úgy kívánja. Kiemelte, az intézkedéseket nem a büntetés oldaláról szeretnék megközelíteni, hanem a józan ész és az együttműködés alapján hozták meg döntéseiket. Az azonban egészen biztosnak látszik, hogy minden magyar embernek ki kell lépnie az elkövetkező időszakban a saját komfortzónájából.

Van lehetőség a rendkívüli szünetre

Mivel a megbetegedés a gyermekeknél nem jellemző ezért nem indokolt az iskolák bezárása – közölte Gulyás Gergely. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Magyar Nemzetnek azt mondta, az iskolák kivárnak, és bár a jogszabály lehetőséget ad rendkívüli szünetek elrendelésére, ezzel egyelőre nem kívánnak élni. Követjük a központi utasításokat, és ha a szükség úgy hozza, akkor egységesen kell lépéseket tennünk – fogalmazott az elnök, hozzátéve: általános gyakorlattá vált az iskoláknál, hogy a külföldön járt tanulóiktól azt kérik, ne menjenek be két hétig az iskolába, illetve a biztonsági idő letelte után is fokozottan figyelnek rájuk.

Az egyetemeken viszont az oktatás felfüggesztésre kerül, az intézmények átállnak a távoktatásra.

Hatósági döntéssel tiltható meg a munkavégzés

Nem tagadhatják meg a munkavégzést a munkavállalóktól a foglalkoztatók a koronavírus-járvány miatt elrendelt országos veszélyhelyzetre hivatkozva. Ez mindaddig önhatalmú lépésnek tekinthető, amíg nincs olyan konkrét közegészségügyi, szakhatósági intézkedés, feltárt kockázat, amely már elháríthatatlan külső oknak minősülne, és mentesítené a munkaadót foglalkoztatási kötelezettsége alól. Ha ez mégis bekövetkezik, a munkavállaló táppénzre lehet jogosult.

A kormány és a frakcióvezetők között rendszeressé válnak a találkozók

A kormány tekintettel arra, hogy a rendszerváltozás óta először vezetett be rendkívüli jogrendet az egész országra kiterjedően, úgy döntött, hogy részletesen tájékoztatja a frakciókat – mondta az első hétpárti egyeztetést követően az Országházban szerda késő délután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kocsis Máté arra kérte a többi pártot, hogy támogassák a kormányt, amennyiben az meg kívánja hosszabbítani a veszélyhelyzetet. – Meggyőződésünk, hogy a koronavírussal kapcsolatban politikai vitáknak nincs helye – emelte ki Kocsis Máté.

Mozi, színház, Labdarúgás és kézilabda

Bezárnak a fővárosi színházak, a mozik és a múzeumok a vírusveszély miatt, és a nagyobb szórakozóhelyeknek is fel kell függeszteniük a működésüket.

A zárt térben rendezendő mérkőzések résztvevőinek száz főben maximálása a közönség automatikus kizárását jelenti, hiszen a csapatok és az adott rendezvény technikai lebonyolításához szükséges gárda létszáma ezt lényegében kimeríti. A Magyar Labdarúgó-szövetség közölte, a hazai mérkőzéseket zárt kapuk mögött rendezik. Ugyancsak nézők nélküli lesz a női kézilabda olimpiai selejtező.

Korlátozásokat vezetnek be az egyházak

A Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának elnöksége arra kéri a híveket, hogy száznál többen ne tartózkodjanak egy-egy istentiszteleten. A református egyház vezetése azt követően adta ki a szerdai felhívást, hogy a kormány rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet rendelt el a koronavírus miatt. Azt kérik, hogy ahol száz hívet meghaladó istentiszteletre lehet számítani, akár több istentiszteletet is tartsanak vasárnap, hogy a létszám ne haladja meg az előírtat. Az istentiszteletek között legalább félórás szellőztetési szünetet kell tartani – tették hozzá.

Egyetlen megyeszékhelyen és megyei jogú városban sem lesz ünnepi megemlékezés

Egerben és Szekszárdon is úgy döntöttek szerdán, hogy a koronavírus-fertőzés elkerüléséért nem tartják meg a március 15-ei ünnepi programokat, így egyetlen megyeszékhelyen és megyei jogú városban sem lesz megemlékezés.

Korábban Békéscsabán, Debrecenben, Érden, Győrben, Hódmezővásárhelyen, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Sopronban, Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen is bejelentették, hogy elmaradnak a március 15-ei városi megemlékezések.

A 12 legfontosabb tudnivaló a járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről

Szentkirályi Alexandra összefoglalta a koronavírussal kapcsolatos legfontosabb döntéseket:

beutazási tilalom lép életbe Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból;

visszaállítják a határellenőrzést a szlovén és az osztrák határon, szerda éjféltől leállítják a repülő-, busz- és a vonatjáratokat;

felfüggesztik az oktatást az egyetemeken, az intézmények átállnak a távoktatásra;

a 100 főnél nagyobb beltéri, 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket a Kormány betiltja; ez a munkahelyekre és a bevásárlóközpontokra nem vonatkozik;

azok, akik megszegik a karantént, vagy álhíreket terjesztenek komoly bírságra számíthatnak;

Budapest is fellép a járvány ellen

A tömegközlekedést és a fővárosi intézményeket is érintő járványvédelmi lépéseket vezetett be és készített elő Budapest – tájékoztatott a Főpolgármesteri Hivatal. A BKK határozatlan időre felfüggeszti járművein az első ajtós felszállást, az utasok minden ajtón felszállhatnak, elkerülve az esetleges tumultusokat. A BKV járatain még gyakrabban fertőtlenítenek – írták. A már utcán lévő tájékoztató kiadványok angol nyelvű változatát is elkészítik, hogy felszólítsák a Budapestre – egyre fogyatkozó számban – érkező turistákat is a szabályok, előírások betartására.