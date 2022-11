Az orvvadászat elleni védekezést is segítheti a magyar startup terméke

Modernebb és hatékonyabb csapdázást elősegítő rendszeren kezdett el dolgozni egy magyar startup cég. Eszközük lehetővé teszi, hogy a vadászok időt, energiát és pénzt spóroljanak. Lényegében ez egy vadcsapda-megfigyelőrendszer, aminek

nagy előnye, hogy modern technológiai újítások révén a csapdákat a világ bármely területén képes monitorozni.

A csapdázást legtöbbször kártékony állatok befogására használják, de lehetnek állat- vagy humán-egészségügyi okai is, és emellett kutatási célt is szolgálhat. Aki a Feedbackpack startup innovatív eszközei által megfigyelt csapdákat kezeli, annak nem kell mindennap ellenőriznie, hogy van-e már „kapás”. Egy komoly segítség lesz a kezében, ami kritikus lehet a gyorsan terjedő ragadozók elleni védekezésben is. A csapdákat már vadásztársaságok és erdészetek is tesztelték.

„Vannak magyar vadőrök, akinek 10-20 csapdája is van és szeretnék azokat távolról megfigyelni. Őket tekinthetjük tipikus felhasználói csoportnak. Emellett van egy másik csoport is, ami erdészekből és erdészeti munkatársakból áll. Ők nem csapdáztatással, hanem állatbefogással és állatok áttelepítésével foglalkoznak. Nagyobb területen dolgoznak és például vaddisznós kerteknél alkalmaznak nagyobb vadbefogókat” – említette Somos Balázs, a Feedbackpack startup egyik alapító tagja, aki elárulta, hogy jelenleg egy piackutató céggel dolgoznak együtt, hogy jobban fel tudják mérni és ki tudják elemezni a kapott eredményeket.

