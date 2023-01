Új telefonos kezelőfelület mutatkozhat be februárban

Az Android 13-alapú One UI 5.0 rengeteg Samsung-készüléken elérhető már, és a jelentések szerint már teszteli a One UI 5.1-et is a gyártó. Ez a Galaxy S23 mobilokkal debütálhat, február 1-jén – olvasható az Origó.hu-n.

A Samsung korábban utalt is rá, hogy a zárképernyő jobban testreszabható lesz. Ezenfelül az Android 13 új médialejátszót widgete is eljuthat bele.

A One UI 5.1-et a Galaxy S22-szériás modelleken is tesztelik már, a frissítés ott van a Samsung szerverein – várhatóan a Galaxy S23 mobilok megjelenése után nem sokkal élesben is kiadják, vagyis rövidesen a korábbi készülékekre is eljut az új One UI.

