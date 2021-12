Az alkohol veszélyeiről – fiataloknak

Függőséghez vezethet

Minél korábban kezd egy gyerek szeszes italt fogyasztani, annál nagyobb a veszélye, hogy alkoholproblémája lesz. A tizenévesek általában kisebb súlyúak a felnőtteknél, és kisebb a májuk is, a véralkoholszintjük pedig gyorsabban emelkedik, így kisebb mennyiségtől is hamarabb berúgnak. A felnőttekhez képest a szervezetüket jobban károsítja az alkohol, és az alkoholizmus is gyorsabban kialakulhat náluk.