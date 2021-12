Ötvenezer madarat is megfigyelhetnek a látogatók az idei Vadlúd Sokadalmon

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint a Tatai Vadlúd Sokadalom különlegessége, hogy a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek védelmére létrehozott ramsari egyezmény hatálya alá tartozó Öreg-tó az egyetlen olyan madárpihenő Európában, amelyet egy város szinte teljesen körülvesz.

Az elmúlt hetekben a Tata környékén lévő vizes élőhelyek alkotta területen már csaknem hatvanezer, ezen belül a tatai Öreg-tavon 47 ezer vadlúd tartózkodott.

A ludak többsége nagy lilik, a második legszámosabb faj a nyári lúd. A madártömegben 24 globálisan veszélyeztetett vörösnyakú lúd és öt kis lilik is feltűnt, de láttak már ritka vendéget: apácaludat, vörös és bütykös ásóludat is. A tavon napközben több ezer réce, sztyeppi és dankasirály is látható.

Ez a madárlétszám rendkívül gyorsan, akár egy-két nap alatt is további ezrekkel változhat

Csúcsidőszakban, november végén és december elején a tavon éjszakázó vadlibák száma akár az 55 ezret is elérheti.

A 220 hektáros tatai Öreg-tavat Magyarország legrégebbi, csaknem hétszáz esztendős mesterséges halastavaként tartják számon. A tavon telelő vadludak akár hatezer kilométerről, Skandinávia és Szibéria északi térségeiből érkeznek hozzánk, miután az ottani időjárás hidegre fordul.

Borítókép: Illusztráció - Nagy lilikek (Anser albifrons) és nyári ludak (Anser anser) a Hortobágyon 2018. november 28-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)