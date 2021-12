A szerelem gyümölcse: a gránátalma

Ezt a mediterrán gyümölcsöt leginkább a téli hónapokban találjuk meg a zöldséges pultokon, és bizony érdemes hetente legalább egyet venni is belőle. Látványos piros magjai a legegyszerűbb ételt is feldobják, legyen az csokoládés édesség, vagy sült hús. De akkor is ízletes, ha egyszerűen egy pohár vízbe dobjuk a magocskákat és mentalevéllel és citrommal keverjük össze – olvasható a diétaésfitnesz.hu cikkében.

ÍGY GYÓGYÍT A VÖRÖS CSODA

A gránátalma rendkívül sokoldalú gyógyhatását régóta ismerik. Ezért a közelmúltban a kaliforniai Berkeley egyetemen átfogó kutatást indítottak a gyümölcs vizsgálatára. Ezek alapján kiderült:

rendszeres fogyasztása 40%al csökkenti a káros koleszterin szintet és a magas vérnyomás kockázatát, de hatékonynak bizonyult az érelmeszesedés kezelésében is

valamennyi gyümölcs közül ez rendelkezik a legerősebb gyulladás gátló hatással

flavonoid tartalma gátolja a sejtöregedést. Csökkenti a vér sűrűségét, ezáltal csökkenti a szívinfarktus veszélyét

ösztrogén hormonhoz hasonló anyagokat tartalmaz, így csökkenti a klimaxos panaszokat is

baktérium- és vírusölő, így többek között képes megállítani a bélrendszeri candida fertőzést is

A legjobb, ha nyersen esszük salátákba, joghurtba, müzlibe keverve. Ha lehet, ne főzzük, mert a hőtől elveszíti gyógyhatását.