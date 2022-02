Torokfájás: a fájdalom helye is árulkodó

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a torokfájás egy-két napja jelentkezik, és az otthoni kezelés – fájdalomcsillapító - és gyulladáscsökkentő szedése, torokfertőtlenítő tabletta és bőséges folyadékfogyasztás – ellenére is fokozódik, akkor javasolt orvoshoz fordulni. A fájdalom erősödése arra is utalhat, hogy nem vírus, hanem baktériumfertőzés a kiváltó ok, ilyen esetben pedig antibiotikum szedésére is szükség lehet.

Omikron tünet?

A jelenlegi helyzetben a torokfájás kapcsán természetesen gondolni kell a koronavírus-fertőzés lehetőségére is. A torokfájás és a rekedtség is lehet az omikron variáns első tünete, így ilyen esetben javasolt első körben a kezelőorvossal távkonzultációban egyeztetni a további teendőkről, teszt elvégzéséről.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)