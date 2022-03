Mivel etessük a sportoló gyerekeket?

Hidratálás

Egy sportoló kamasz esetében 2-3 órával az edzés vagy verseny előtt gondoskodni kell a megfelelő hidratációról. Figyeljünk rá, hogy elegendő vizet igyon. A tréningen is legyen töltve a kulacsa, ideális, ha 15-20 percenként iszik. Ha több mint egyórás az edzése, ajánlott sportitalokat is innia. A vízen kívül az alacsony zsírtartalmú tej is nagyon jó. Egy bögre tejben benne van egy gyermek napi fehérjeszükségletének 15 százaléka.

Időzítés

Nemcsak az fontos, hogy mit eszik a gyerek, hanem az is, hogy mikor. A szervezetnek 2-3 órára van szüksége, hogy egy főétkezést, reggelit vagy ebédet megemésszen, míg a főétkezések közötti snack (pl. granola) esetében ez 30–60 perc.

A verseny- és edzésnapra tökéletes mintaétrendért olvassa el a teljes cikket a Csupasport oldalán!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)