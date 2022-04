Hat szuper trükk, hogy kevésbé hizlaljon a húsvéti menü

5. Sütemények, tészták

Számtalan finomságot készíthetünk cukor és liszt nélkül. Akár 3 összetevőből is csodasütiket dobhatunk össze az ünnepre.

Választhatunk csokisat, málnásat, de az örök favorit a túrós desszert.

6. Sonka és tojás

Szerencsére a főtt sonka valóban végigvonul az ünnepen: önmagában is nagyon finom, de számos variációban készíthetünk belőle fogásokat. A levét is hasznosíthatjuk: nem is tudnánk elképzelni jobb alapot bableveshez! A tojást pedig számtalan variációban kínálhatjuk, jöhet minden mennyiségben!

Az eredeti cikk ITT olvasható.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Unsplash)