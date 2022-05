A pajzsmirigy ultrahangos vizsgálata elengedhetetlen a pajzsmirigyzavarok pontos diagnózisához, ugyanis lehetnek rajta olyan elváltozások, melyeket csakis képalkotó vizsgálatokkal lehet jobban szemügyre venni. Az Origó Polyák Annamáriát, a Budai Endokrinközpont endokrinológusát arról kérdezte, milyen betegségek esetén érdemes pajzsmirigyultrahangra menni – olvasható az Origó.hu cikkében.

Cukorbetegség

A cukorbetegség mellett gyakran figyelhető meg egyéb hormonális zavar is. 1-es típus esetén ennek oka, hogy az autoiummun betegségek sokszor egyszerre vannak jelen, és mivel az 1-es típusú diabetest autoimmun zavar okozza, így gyakran fellelhető mellette Hashimoto thyreoditis, illetve Graves–Basedow-kór. 2-es típus esetén pedig az ok, hogy a vércukorszint megváltozása hatással lehet a többi hormonra is, ráadásul ez a típus rendszerint a helytelen életmód következmény, ami egyéb endokrin zavart is eredményezhet.