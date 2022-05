A jóga a testet és a lelket is felszabadítja

Sok élsportoló fedezte fel magának a jógát, amelynek köszönhetően fizikailag és mentálisan is jobb állapotba kerülhet, és a gyakorlatok során megélt folyamatos nyújtások példának okáért segítenek a sérülések megelőzésében, illetve a rehabilitációban.

A német labdarúgó-válogatott tagjai több mint egy évtizede készülnek a világhírű jógamester, Patrick Broome irányításával, aki szintén szerepet vállalt abban, hogy a Nationalelf 2014-ben világbajnoki címet szerezhetett.

Broome szerint a jóga erősíti az állóképességet, javítja a rugalmasságot, segít a koncentrációban és a sérülések megelőzésében. Sőt, a csapatból sokan a stressz miatt nem aludtak, de a jóga az esti ellazuláshoz is hatékony eszköznek bizonyult.

Kárász Anna kajakos egy év kihagyás után tért vissza a versenyzéshez, visszatérő vállproblémái miatt iktatta be szárazföldi edzésébe a jóga elemeit, s a mai napig része a felkészülésének. Világbajnok kajakosunk persze nem a spanyolviaszt fedezte fel, több világklasszis sportoló is, mint például az NBA-játékos LeBron James és Dirk Nowitzki, a szerb teniszező Novak Djokovics vagy éppen az amerikai úszó, Michael Phelps is úgy fogalmazott, a jógának is köszönhette és köszönheti „örökzöld” státusát a sportban.

